Россиянам рассказали о трех минусах седана Geely Preface

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Максим Сачков перечислил недостатки китайского седана Geely Preface.

«Привычной регулировки электрозеркал нет ни на водительской двери, ни на консоли Geely Preface. Настраивают зеркала через меню горячих клавиш – проводите пальцем по дисплею-планшету сверху-вниз (поди догадайся) и выбираете левое или правое зеркало», — сказал Сачков.

Кроме того, селектор роботизированной коробки расположен под рулем справа, на месте переключателя стеклоочистителя. Также стеклоочистители и омыватель активируются кнопкой на торце переключателя указателей поворота.

Эксперт отметил, что к такому управлению опциями со временем можно привыкнуть, но поначалу это неудобно и опасно.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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