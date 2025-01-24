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Стало известно, сколько россиян отрицательно относятся к китайским автомобилям

В России 81% владельцев китайских автомобилей положительно оценили свои машины
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России 81% владельцев китайских автомобилей положительно оценили опыт эксплуатации выбранных машин. Об этом говорится в исследовании (есть в распоряжении «Газеты.Ru») группы «Ренессанс Страхование» и сети автосервисов Caready. Опрос был проведен среди 1,4 тыс. автовладельцев.

«В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах», — говорится в исследовании.

При этом негативную оценку китайским авто дал каждый восьмой российский владелец. Авторы исследования отмечают, что китайский автопром в России сохранит устойчивые позиции на рынке в будущем.

«Это подтверждает и наша статистика изменения стоимости китайских автомобилей с ростом пробега», — рассказал вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

По его словам, за первый год эксплуатации автомобили из КНР дешевеют в среднем на 11%, что практически не отличается от машин автопроизводителей из Западной Европы, Южной Кореи и Японии.

Тем не менее владельцы китайских иномарок чаще других готовили свои машины к зиме и тратили на это больше денег. Так, четверть россиян опасались, что их транспорт сломается при температуре минус 10-15°C.

Ранее стало известно, какие китайские автомобили можно покупать с пробегом.

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