Названы основные минусы кроссовера Changan CS35 Plus

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах китайского кроссовера Changan CS35 Plus. Распространенных нареканий к машине несколько.

«Первая сложность с расходниками и запчастями – иногда люди что-то ждали по два-три месяца. Сама машина в этом, конечно, не виновата», — сказал Зиновьев.

Кроме того, автомобиль быстро теряет цену на вторичном рынке. Автовладельцы отмечают еще слабое ветровое стекло, которое быстро затирается и покрывается выщербинами от мелких камней.

Японский шестиступенчатый автомат Aisin TF-73SC относят к числу надежных. Однако штатный теплообменник с годами засоряется, что снижает эффективность охлаждения агрегата.

До этого автоэксперт Зиновьев назвал недостатки кроссовера Belgee X70.

«У X70 довольно скромные ходы подвески. Стоит также понимать, что полный привод не везде сможет помочь – муфта подключения задней оси при длительной езде «внатяг» и с пробуксовками будет перегреваться и неприятно пахнуть», — сказал Зиновьев.

Также у автомобиля скромный дорожный просвет (170 мм) и небольшой объем багажника, указал он.

Ранее были названы пять минусов кроссовера Mitsubishi Outlander.