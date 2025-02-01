Водитель оказался в ловушке после столкновения машин в Туле

В ДТП на Калужском шоссе в Туле пострадали пять человек, в том числе ребенок

При ДТП на Калужском шоссе в Туле один из водителей столкнувшихся легковых автомобилей оказался зажат. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, спасателям удалось разблокировать мужчину, после чего они передали его медикам. Всего в результате аварии пострадали пять человек, в том числе 12-летний мальчик. Они были доставлены в больницу.

Согласно публикации, на месте происшествия работают восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Три дня назад на севере Москвы произошло жесткое ДТП с каршерингом и «КамАЗом». По предварительным данным, ночью на ул. Корнейчука 24-летний водитель каршеринга в нетрезвом состоянии не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством. В аварии его пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее на видео попал автомобиль Lada Priora, который разорвало в ДТП в Ростовской области.