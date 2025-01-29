Каршеринг с пьяным москвичом разбился всмятку в жестком ДТП с КамАЗом

На севере Москвы каршеринг с пьяным водителем влетел в КамАЗ и разбился всмятку

На севере Москвы произошло жесткое ДТП с каршерингом и КамАЗом. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, ночью на ул. Корнейчука водитель каршеринга не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством марки «КамАЗ»», — говорится в публикации.

В аварии пассажир каршеринга получил травмы, несовместимые с жизнью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ. По данным правоохранителей, 24-летний водитель каршеринга находился за рулем в нетрезвом состоянии.

До этого на трассе М4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с участием девяти автомобилей.

Отмечается, что сначала столкнулись два грузовых автомобиля Sitrak, автомобиль Газель и ВАЗ 2112. Затем в аварию попали автомобили Volvo и КамАЗ, легковые машины Mazda и Toyota Land Cruiser. Пострадал один человек, он доставлен в ближайшую больницу.

Ранее в России дроны стали активно штрафовать нарушителей ПДД.