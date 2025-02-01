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Пьяный москвич отпинал ногами 26 автомобилей и попал на видео

Пьяный москвич повредил 26 машин и попал на видео

В Москве мужчина в нетрезвом состоянии прошелся по двору и повредил более 20 машин. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Утром 29 января автолюбители московского района Строгино обнаружили, что их машины, припаркованные во дворе, повреждены: помят кузов, оторваны зеркала, разбиты стекла. Возмущенные жители обратились к правоохранителям», — говорится в публикации.

В результате полиция задержала 30-летнего подозреваемого. Он признал вину и заявил, что был пьян. С заявлением в полицию обратились уже 26 пострадавших, а объем ущерба оценивается в более 350 тыс. рублей.

До этого в Челябинской области 82-летний пенсионер неделю готовился, чтобы разбить лобовое стекло соседского автомобиля.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пенсионер подходит к автомобилю, дважды ударяет по лобовому стеклу и уходит. По словам владельца автомобиля, причиной недовольства пенсионера стала стиральная машина, которую южноуралец выставлял в общий коридор на время ремонта.

Ранее на Московском шоссе полиция разбилась всмятку в массовом ДТП и попала на видео.

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