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Пенсионер неделю готовился, чтобы разбить лобовое стекло, и попал на видео в Челябинке

В Челябинске на видео попало, как пенсионер разбил лобовое стекло

В Челябинской области 82-летний пенсионер неделю готовился, чтобы разбить лобовое стекло соседского автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Пенсионер 10 января разбил стекло авто. По уличной камере потерпевший установил, что мужчина несколько дней ходил возле машины и даже от снега очистил», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пенсионер подходит к автомобилю, дважды ударяет по лобовому стеклу и уходит.

Сообщается, что владелец автомобиля обнаружил поврежденный транспорт и написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прислали письмо, в котором сказано, что нет возможности установить умысел на повреждение машины.

По словам владельца автомобиля, причиной недовольства пенсионера стала стиральная машина, которую южноуралец выставлял в общий коридор на время ремонта. При этом пенсионер сказал, что в 90-х годах, когда установили дверь в тамбур, договорились, ничего там не ставить.

Ранее извращенец приставал к школьнице в автобусе во Владивостоке.

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