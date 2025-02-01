В Москве могильщикам закупили электросамокаты на 2 млн рублей

Для кладбищ Москвы и Подмосковья закупили от двух до пяти электросамокатов каждому — суммарно вышло 50 единиц на 2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Домодедовскому и Никольско-Архангельскому кладбищам досталось по пять штук. На Пятницкое шоссе привезли четыре. Кладбищам на Щербинском проезде и на 21-м километре Киевского шоссе — по три самоката. На все остальные поставили по два. Кроме Новодевичьего, туда не привезли ни одного», — говорится в публикации.

Отмечается, что цель закупки самокатов для могильщиков — помочь работникам следить за порядком.

До этого сообщалось, что в ближайшее время сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» приступят к патрулированию на электросамокатах.

Отмечается, что проект реализуется совместными усилиями ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент», который предоставил правоохранителям электросамокаты в специальном дизайне.

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