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Автомобилисты пожаловались на «мандариновых мошенников» на трассе в Сочи

В Сочи автомобилисты столкнулись с мандариновыми мошенниками на трассе
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Телеграм-канал «Краснодар | Телетайп»

В Сочи автомобилисты столкнулись с «мандариновыми мошенниками», торгующими фруктами на трассе рядом с поселком Дагомыс. Об этом сообщает Telegram-канал »Краснодар Телетайп».

«Говорят, что в мешке 17кг, цена 200 рублей за килограмм. Их весы действительно показывают 17 кг, за мешок мы заплатили 4 тыс. рублей. Доехали до ближайшей «пятерочки», взвесили там: 9,6 кг», — приводятся в публикации слова пострадавших.

После взвешивания покупатели вернулись к продавцам и потребовали вернуть деньги за мандарины. Торговцы обвинили покупателей в том, что на самом деле они взяли два мешка мандаринов и один спрятали. Продавцы согласились вернуть деньги только после того, как покупатели сообщили им о видеорегистраторе, установленном в автомобиле.

Ранее сочинцы жестоко избили девушку, пытавшуюся припарковать электросамокат у подъезда.

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