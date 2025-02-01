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Таксист из Липецка взял на работу напарника и разрешил чесать ему живот

Таксист из Липецка покорил пассажиров своей маленькой собакой
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Telegram-канал «Baza»

В Липецке таксист постоянно получает по пять звезд от клиентов благодаря своему напарнику — тойтерьеру Арчи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Мужчина берет с собой собаку и в рабочих поездках, и просто когда ездит к друзьям. Оставлять тойтерьера дома таксист не хочет: «Прикипел я к нему», — рассказывает Сергей. Пассажиры не против, даже наоборот — говорят, что Арчи лишь поднимает им настроение», — говорится в публикации.

Если же у пассажира обнаруживается аллергия, то Арчи спокойно сидит на коленях у водителя.

«Многие нас уже узнают, говорят: «Ой, а мы с вами уже ездили!» С такой радостью погладят, поговорят, пузо почешут. В основном для пассажиров получается приятный сюрприз», — рассказал таксист.

До этого в Подмосковье десятки кабанов перебежали дорогу и попали на видео.

«Под Ступино через дорогу перебегало целое семейство кабанчиков», — говорится в публикации Telegram-канала «Москва на дорогах».

На видео показано, как водитель решил остановиться, чтобы пропустить животных. Спустя несколько секунд оказалось, что дорогу решили перейти сразу десятки кабанов.

Ранее на Московском шоссе полиция разбилась всмятку в массовом ДТП и попала на видео.

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