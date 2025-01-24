Changan уличил клиента в инсценировке брака в автомобиле

В Changan за сутки испытали кресла авто и уличили водителя в инсценировке брака

Китайский автопроизводитель Changan за сутки повторно испытал кресла кроссовера CS55 Plus / UNI-S на прочность, сообщает «РГ» со ссылкой на открытое письмо бренда.

«По результатам двух раундов испытаний, которые проводились в соответствии со стандартами E-NCAP, а именно – краш-тест на удар сзади, скорость 25 км/ч – не было выявлено никаких очевидных деформаций, трещин, разломов и других повреждений передних сидений», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что безопасность автомобиля и кресел также была ранее подтверждена официальными результатами TÜV Rheinland.

Также был идентифицирован автомобиль, кресло которого было запечатлено на резонансном видео. Отмечается, что ДТП произошло 26 сентября 2024 года на МКАД. В стоящий автомобиль CS55 Plus врезался фургон «ГАЗ». После оформления аварии машину доставили в дилерский центр. При этом владелец кроссовера не выглядел пострадавшим, за медпомощью он не обращался.

Выяснилось, что каркас кресла отработал нагрузку при ДТП и не сломался на две части, как показано в видео. По характерным следам видно, что верхнюю часть кресла в дальнейшем выламывали. Предварительно, подобные манипуляции с креслом производились и снимались для страховой компании, отметили в Changan.

Автопроизводитель также заявил, что продолжает расследование инцидента.

23 января Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно разбитый в ДТП Changan Uni-S, у которого сломана спинка водительского сиденья. Это, по данным канала, приводит к перелому позвоночника водителя или пассажира.

Как заявил в интервью Mash президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, перед запуском автомобиля на российский рынок машину проверяют на безопасность, но только кузов, к спинкам кресел это не относится.

НАС направил письмо руководителю Федерального агентства по техрегулированию и стандартизации. Если сиденья не пройдут проверки, эти автомобили отзовут с рынка, отметил Mash.

Позже Росстандарт начал проверку ситуации с креслами китайских автомобилей Changan.

Ранее сообщалось, что в России отзовут около 20 тыс. машин китайского автобренда Kaiyi.