Названы шесть лучших китайских автомобилей по низкой цене в России

Россияне массово скупают бюджетные автомобили китайских брендов примерно за 2 млн рублей из-за оптимального соотношения цены и качества сборки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в группе компаний «АвтоСпецЦентр».

«В 2025 году самыми популярными остаются новые китайские авто ведущих брендов: Haval Jolion, Geely Emgrand, Changan Alsvin и Chery Arrizo 5 Plus. Они имеют высокий уровень технического оснащения, а также обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров», — рассказали в пресс-службе «Автоспеццентра».

Также в «АвтоСпецЦентре» заявили, что по соотношению цены и качества дополнительно можно выделить Changan CS35 и Geely Coolrey, так как эти автомобили имеют широкий спектр функциональных возможностей, что несвойственно для бюджетного сегмента.

До этого стало известно, что титул «Автомобиль года 2024» в Китае получил кроссовер Exlantix ET. Лучшим внедорожником 2024 года признан Toyota Land Cruiser Prado, а звание «Минивэн года» досталось Roewe iMax 8 DMH.

Ранее Европа признала серьезный кризис своего автопрома.