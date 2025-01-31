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На видео попало, как гаишники заломали водителя в Карелии

В Карелии на видео попало, как гаишники заломали водителя

В Карелии инспекторы ДПС задержали водителя, который пытался ударить их ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Петрозаводский городской суд не стал арестовывать 47-летнего водителя, напавшего на полицейских. Как сообщили в суде, он пытался ударить ножом двух сотрудников ДПС в ответ на их требования покинуть автомобиль и предъявить документы. Те от удара уклонились и скрутили агрессивного водителя», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как инспекторы ДПС задерживают водителя. Один из сотрудников держит злоумышленника в его автомобиле, затем второй – вытаскивает из машины и кладет на землю.

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Александра Невского. Сотрудники ДПС увидели стоящий на проезжей части автомобиль, водитель которого спал за рулем. Уточняется, что в отношении мужчины завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее коляска с ребенком попала под колеса машины Lada.

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