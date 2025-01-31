На видео попали издевательства нагого мужчины над автослесарями в Свердловской области

В Свердловской области мужчина без одежды пришел в автосервис. Об этом сообщает издание KU66.RU.

«К работникам автосервиса в поселке Трубном пожаловал полностью голый мужчина. Инцидент произошел на улице Олега Кошевого. Внезапного гостя один из работников заснял на видео», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина без одежды сидит на кресле и разговаривает с сотрудниками автосервиса. По словам свердловчанина, в данный момент у него нет работы. Далее на кадрах видно, как мужчина спускается по лестнице и направляется к выходу.

Сообщается, что работники автосервиса предположили, что мужчина находился в состоянии опьянения. Сотрудники пытались выгнать его на улицу, но свердловчанин отказался, а после заявил, что хочется остаться жить в автосервисе. Мужчина также попросил работников сервиса открыть ему припаркованный автомобиль Lexus, на что получил отказ. Дальнейшая судьба свердловчанина неизвестна.

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