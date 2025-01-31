Россиянам назвали самые надежные французские автомобили за 500 тысяч рублей

Автоэксперт Ковалев назвал пять надежный французских авто за 500 тысяч рублей

В 2025 году на российском авторынке среди машин французского производства стоимостью до 500 тыс. рублей можно найти несколько достойных вариантов. Об этом «Российской газете» рассказал Александр Ковалев из компании Expocar.

«Renault Logan - проверенный временем седан, известный своей надежностью и выносливостью, что особенно важно для российских дорог», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, схожие с Logan характеристики у хэтчбека Renault Sandero, который отличается более современным дизайном. Для водителей, планирующих длительные поездки, подойдет просторная машина с комфортной подвеской Renault Megane.

Для любителей чего-то оригинального Ковалев рекомендует компактные городские автомобили Peugeot 206 или Citroën C3, которые отличаются ярким дизайном. Однако их обслуживание может обойтись дороже, чем у моделей Renault.

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