В Ярославле машина снесла людей на проспекте Фрунзе

Toyota врезалась в людей у сломавшегося Chevrolet в Ярославле

Автомобиль Toyota врезался в людей, которые стояли у сломавшегося Chevrolet на проспекте Фрунзе в Ярославле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Госавтоинспекции (ГАИ) по Ярославской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Lanos остановился в средней полосе на проспекте Фрунзе из-за технической неисправности, после чего вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль вместе с двумя пассажирами. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд водитель автомобиля Toyota Camry», — сообщили в ГАИ.

Уточняется, что в результате наезда два человека пострадали, еще один человек не выжил. Раненые были госпитализированы.

Недавно также во Владивостоке грузовик протаранил легковой автомобиль.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как грузовик выезжает на встречную полосу движения и врезается в проезжающий легковой автомобиль.

Ранее на Кубани три легковушки протаранили грузовик.