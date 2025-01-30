Названы автомобили, по которым россияне скучают сильнее всего

Россияне признались, что скучают по автомобилям японского производства. Об этом пишет портал Quto.ru со ссылкой на исследование российской IT-компании OMI. В рамках опроса у россиян узнали, «по каким качествам ушедших брендов вы скучаете больше всего?».

По результатам исследования, 28% гражданам не хватает японской надежности и долговечности. Еще 24% респондентов скучают по немецкому комфорту и скорости, 5% — по шведской безопасности, 3% — по итальянскому комфорту и стилю. Еще 36% опрошенных заявили, что не интересуются автомобилями.

Также OMI задала россиянам дополнительный вопрос: «Если бы вы могли выбрать любую машину в мире, какую бы вы выбрали?». В итоге 43% опрошенных хотели бы приобрести японский автомобиль, а 21% — европейский. Порядка 10% предпочли бы российский автомобиль, а 8% — корейскую. Китайское авто выбрали бы только 4% респондентов.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее был назван самый популярный автомобиль в Европе.