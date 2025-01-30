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Названо условие для спасения авторынка России

Автоэксперт Балабас: дешевые китайские автомобили спасут авторынок России
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Рамиль Ситдиков

Российский авторынок в 2025 году спасут поставки бюджетных машин от китайских автокомпаний. Об этом «Общественной Службе Новостей» рассказал автоэксперт Евгений Балабас. По его словам, в РФ пока действительно дешевые китайские машины пока не ввозят.

«Если кто-то действительно начнет завозить на наш рынок максимально бюджетные автомобили вроде печально известного Chery Amulet, пусть даже похуже качеством, нежели те китайские марки, к которым мы привыкли – у них уже достаточно неплохое качество, и к ним уже нет такого презрительного отношения, как это было, допустим, 10 лет назад – то, возможно, это какую-то нишу заткнет», — заявил он.

Балабас добавил, что у отечественных производителей пока нет мощностей, чтобы выпускать бюджетные авто. А доступные китайские машины также могут вернуть автовладельцев к культуре самостоятельного ремонта, считает эксперт.

До этого автомобильный эксперт Евгений Балабас рассказал о минусах самостоятельного ремонта автомобиля.

«Одна из проблем, препятствующих самостоятельному ремонту автомобиля – это отсутствие свободного времени у работающих людей, поскольку при отсутствии опыта любая операция по ремонту может непредсказуемо затянуться», - сказал эксперт.

Кроме того, при замене какого-либо узла требуется разобрать половину машины, а для этого необходим различный инструмент.

Ранее были названы автомобили, по которым россияне скучают сильнее всего.

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