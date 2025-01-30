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Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом

Автоэксперт Антюфьев: при покупке авто с пробегом нужно осмотреть его двигатель
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Покупка автомобиля с пробегом требует внимательности и осторожности. Об этом журналу «За рулем» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

«Для начала нужно определить бюджет. Он должен включать не только стоимость автомобиля, но и дополнительные расходы», — рассказал специалист.

По словам эксперта, нужно собрать информацию о модели, изучить возможные проблемы, слабые места конструкции, а также стоимость запчастей и технического обслуживания. Также следует проверить наличие документов: ПТС, свидетельства о регистрации.

Антюфьев отмечает, что покупателям следует проверить техническое состояние автомобиля: осмотреть двигатель, все шланги, патрубки и соединения. Также нужно проверить, в каком состоянии салон машины. Эксперт рекомендует покупателю провести тест-драйв, при этом следует обратить внимание на отсутствие посторонних звуков, вибраций или нехарактерного поведения автомобиля во время движения.

Ранее назвали среднее время продажи популярных иномарок с пробегом в РФ.

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