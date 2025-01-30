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Китайский бренд SWM начал избавляться от своих автомобилей в России

В России китайская компания SWM начала распродавать свои автомобили
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SWM

В России рекордно подешевели автомобили китайского автобренда SWM. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«Цены упали на 458,5-866,5 тыс. рублей, что соответствует снижению на 17,2-34,1%», - говорится в сообщении портала.

В частности, кроссовер G01 в базовой версии Prime стал доступнее на 626,6 тыс. рублей, а в топовой Style – на 579,5 тыс. рублей. Кроссовер SWM G01F в начальной версии Start 1 стал доступнее на 764,4 тыс. рублей, а в версии Force – на 458,5 тыс. рублей.

У кроссовера SWM G05 Pro представлена отдельная линейка комплектаций 2023 и 2024 годов. Цены на версии 2023 года снизились на 783,9 – 866,5 тыс. рублей, стоимость более свежих машин упала на 753,6 – 793 тыс. рублей.

До этого дилерская сеть «Рольф» завершила сотрудничество с автомобильными брендами Kaiyi и BAIC.

Автомобильный бренд BAIC также сообщил о прекращении работы с дилерской сетью «Рольф» и о планах по поиску нового бизнес-партнера.

«Мы подтверждаем завершение сотрудничества с дилерской сетью «Рольф» <...> В настоящий момент BAIC актуализировал условия сотрудничества. Наряду с опытными операторами рынка мы ищем новых амбициозных партнеров», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе автокомпании.

Уточняется, что в прошлом году несколько петербургских дилерских холдингов прекратили сотрудничество с брендом Kaiyi. Представители объяснили это небольшими продажами, низкой узнаваемостью марки, а также неконкурентоспособностью на российском рынке.

Ранее сообщалось, что китайские бренды снизили цены на свои автомобили в РФ.

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