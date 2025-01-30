Названы три ключевых недостатка неоригинальных автомобильных фар

Установка на автомобиль неоригинальных дешевых фар может казаться выгодным решением из-за низкой цены. Однако такие варианты негативно влияют на безопасность и функциональность машины. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Дешевые фары обычно производятся из низкокачественных материалов, что ухудшает световой поток. Это существенно снижает видимость дороги ночью, создавая опасность для водителя и других участников движения», — сказал эксперт.

Недорогие неоригинальные фары чаще заводских выходят из строя из-за плохого качества сборки и комплектующих. В результате автовладельцу приходится менять эту деталь, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы и неудобства, связанные с потерей времени при посещении автосервиса, отметил эксперт.

Кроме того, у дешевых фар может быть неправильно настроена оптика, что приводит к неравномерной освещенности дороги. Это может ослепить встречных водителей и создать скрытые зоны для самого водителя, снижая общую безопасность. К тому же, неправильное соответствие оригинальным спецификациям усложняет регулировку светового пучка, пояснил Балашов.

Ранее россиянам назвали самые бесполезные опции в современном автомобиле.