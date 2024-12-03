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Россиянам назвали самые бесполезные опции в современном автомобиле

Автоэксперт Балашов назвал четыре самых бесполезных опции в автомобиле

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Shutterstock

Опции автомобилей сильно различаются в зависимости от марки, модели и года выпуска. Некоторые из них считаются излишними многими водителями. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. Среди них декоративная подсветка, система управления жестами и встроенный ароматизатор.

«Декоративные подсветки и проекции логотипа на землю визуально выглядят интересно, но практической пользы почти не дают — ни в плане безопасности, ни в плане комфорта. Зато увеличивают стоимость автомобиля и потребляют дополнительную энергию аккумулятора», — сказал Балашов.

Еще одна такая же опция — автоматический парковщик. По словам эксперта, это впечатляющая технология, но пока она работает неидеально и требует много времени для маневров, что неудобно в условиях плотного трафика. Большинство водителей предпочитают парковаться самостоятельно.

Также бесполезна, по мнению специалиста, система управления жестами. С ее помощью можно изменить громкость музыки, не прикасаясь к экрану, а только делая движения рукой перед панелью. На практике такие системы неточно реагируют на движения, поэтому водители часто отказываются ими пользоваться.

В некоторых автомобилях устанавливают встроенную ароматизацию, позволяющую менять запахи в салоне. Большинство водителей не считают это необходимым, так как ароматы бывают навязчивыми или неприятными. Также многие предпочитают просто использовать освежители воздуха по своему выбору. Они стоят дешевле и проще в использовании, сказал Балашов.

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