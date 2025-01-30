В Мособлдуме приняли закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам

В Подмосковье ввели штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание депутатов Мособлдумы.

«Проектом закона предлагается дополнить кодекс Московской области об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей административную ответственность за несоблюдение порядка внесения платы за проезд по платным региональным, местным и частным автомобильным дорогам», — сказал на заседании председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Максим Коркин.

Политик объяснил, что за нарушение граждане должны заплатить 3 тыс. рублей, для юридических лиц размер штрафа составит 10 тыс. рублей. Водителям грузового транспорта штраф будет назначаться в большем размере: для граждан – 5 тыс. рублей, для юридических лиц – 15 тыс. рублей.

Уточняется, что если водитель оплатит штраф в течение 20 дней с момента оформления, то он будет освобожден от административной ответственности.

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