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Стали известны подробности о новом поколении BMW X5

Autocar: новый BMW X5 получит водородный двигатель
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BMW

Новый кроссовер BMW X5 получит водородный двигатель. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Отмечается, что первыми появятся версии с традиционными двигателями, год спустя выйдет электрический iX5, а в 2028-м к семейству присоединится серийный вариант с водородной силовой установкой. Ее BMW разрабатывает вместе с инженерами из Toyota.

Партия BMW X5 на топливных элементах была выпущена еще в феврале 2023 года, но это были экспериментальные машины и о серийном производстве не сообщалось.

До этого стало известно, что тюнинговая компания из Казахстана предложила владельцам BMW 3 Series образца 2009 года тюнинг-обвес в стиле той же модели нового поколения.

Для внешней модификации седана поколения F10 в актуальное G90 потребуется заменить фары и задние фонари, бамперы, капот и крышку багажника, а также передние и задние крылья, решетку радиатора и многие другие детали. Цену тюнинг-комплекта фирма не раскрывает.

При этом на показанном опытном образце нет задних парктроников.

Ранее Евросоюз в борьбе с китайскими автокомпаниями обложил пошлинами BMW.

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