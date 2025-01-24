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Евросоюз в борьбе с китайскими автокомпаниями обложил пошлинами BMW

BMW подала в суд на Евросоюз за введение пошлин на китайские автомобили
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BMW

Немецкий автоконцерн BMW присоединился к иску китайских автопроизводителей против властей Евросоюза в связи с введением пошлин на ввоз электромобилей из Китая, сообщает Reuters.

«ЕС ввел пошлины на китайские электромобили в конце октября 2024 года после антисубсидиарного расследования. Ставка для BMW, которая производит электрические Mini Cooper и Mini Aceman в Китае, составляет 20,7%», — отмечается в публикации.

В заявлении Суда Европейского союза говорится, что концерн BMW присоединился к иску китайских автокомпаний против пошлин ЕС. Немецкий автоконцерн подал жалобы в Общий суд (нижнюю палату суда ЕС). Также свои жалобы на решение Еврокомиссии в суд подали китайские автоконцерны BYD, Geely, SAIC, а также организация автомобильной промышленности Китайской торговой палаты (CCCME), уточняет Reuters.

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