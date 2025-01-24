Китайские подержанные авто до 5 лет вышли на второе место по предложению в России

В России в 4 раза с 2022 года выросло предложение китайских машин с пробегом

Предложение китайских автомобилей с пробегом от частных продавцов и автодилеров в России существенно выросло в 2024 году. Об этом на конференции в Москве заявил руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов.

По его словам, с 2022 года до января 2025-го количество объявлений о продаже китайских подержанных машин, в среднем размещаемых за день, увеличилось в России в четыре раза. При этом в Москве этот показатель вырос в шесть раз.

При общей доле китайских машин с пробегом на рынке в 6%, в отдельных сегментах на продажу выставляется значительно больше китайских машин. Так, среди автомобилей в возрасте до пяти лет доля китайских марок составляет 21%. Они заняли второе место в этой категории, уступив первое немецким машинам, на долю которых пришлось 22%.

Игнатов ожидает, что доля китайских авто, выставленных на продажу, будет расти: средний срок владения машиной составляет три года, а резкое увеличение продаж новых машин из Китая произошло три года назад.

Ранее стало известно, сколько россиян плохо относятся к китайским автомобилям.