Таксист высадил по дороге ребенка, которого подобрал и изнасиловал прохожий

Таксист высадил девочку по дороге, после чего ее изнасиловал бразилец

В Бразилии водитель такси высадил 12-летнюю девочку по дороге, после чего ее изнасиловал прохожий. Об этом сообщает издание Metropoles.

По данным СМИ, девочка пыталась доехать на такси из города Сан-Паулу в Сорокабу, но водитель высадил ее в неизвестном месте. Случайный прохожий взял ребенка домой и изнасиловал. Его арестовала полиция, а девочку доставили домой.

На камеры видеонаблюдения попал момент, как пострадавшая садится в машину такси.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мигрант пытался изнасиловать пассажирку в такси.

«Сначала лез по ногам, я убирала его руки, говорила, чтобы он не трогал меня. Он на 3−4 минуты успокаивался и начинал по новой, так всю дорогу. Лез ко мне, трогал ноги, щупал меня везде, заламывал руки», — рассказала пострадавшая.

По словам девушки, водитель попросил заехать за знакомым, который направлялся в тот же город, она согласилась. Пассажиром оказался мигрант, который всю дорогу приставал к девушке.

Ранее инспектор ДПС перекинул мужчину через плечо и попал на камеру.