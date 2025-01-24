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Задержан мигрант, который щупал россиянку за ноги в такси

В Приморье задержали мигранта, который ощупал ноги россиянки в такси
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Телеграм-канал «ДОБРЫЕ Владивосток»

В Приморье задержали мигранта, который домогался до россиянки в такси. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Пассажир, который домогался девушки в такси из Липовцев во Владивосток, задержан», — говорится в публикации.

Было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мигрант пытался изнасиловать пассажирку в такси.

«Сначала лез по ногам, я убирала его руки, говорила, чтобы он не трогал меня. Он на 3−4 минуты успокаивался и начинал по новой, так всю дорогу. Лез ко мне, трогал ноги, щупал меня везде, заламывал руки», — рассказала пострадавшая.

По словам девушки, водитель попросил заехать за знакомым, который направлялся в тот же город, она согласилась. Пассажиром оказался мигрант, который всю дорогу приставал к девушке.

Ранее в Тюмени таксист забрал у клиента пироги из-за отмены поездки.

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