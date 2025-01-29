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УАЗ «Буханку» начали грунтовать

На кузова моделей УАЗа стали наносить вторичный грунт
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УАЗ

На Ульяновском автозаводе начали наносить вторичный грунт на все модели. Об этом пишет Telegram-канал No Limits.

«На УАЗе появились роботы нанесения вторичного грунта на кузова всех моделей УАЗ, в том числе, для семейства СГР, к которым и относится Буханка. Четыре робота используют полиэфирный вторичный грунт, который наносится электростатическим методом в два слоя», — говорится в публикации.

Роботов оснастили передовыми системами аппликации, в том числе высокооборотистыми турбинами с чашками, гарантирующими оптимальное распыление грунта по поверхности.

До этого сообщалось, что автомобиль УАЗ СГР, который в обиходе прозвали «Буханкой», несмотря на высокую стоимость, имеет ряд особенностей.

Так, у версий с мотором ЗМЗ-409 часто возникают сбои в работе генератора. Через 20-30 тыс. километров пробега изнашивается ролик-натяжитель и приводной ремень, из-за чего пропадает зарядка аккумулятора. Часто проблема кроется и в самом генераторе, отметил специалист.

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