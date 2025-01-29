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Россиянам назвали шесть недостатков подержанной «Буханки»

Дилер Fresh назвал шесть минусов УАЗ «Буханка» с пробегом
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УАЗ

Автомобиль УАЗ СГР, который в обиходе прозвали «Буханкой», несмотря на высокую стоимость, имеет ряд особенностей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

«Чаще всего владельцы «Буханки» отмечают быстрое образование коррозии на кузове и системе выпуска. Еще один минус — постоянные протечки технических жидкостей в двигателях, что влечет их ускоренный износ», — сказал Носко.

У версий с мотором ЗМЗ-409 часто возникают сбои в работе генератора. Через 20-30 тыс. километров пробега изнашивается ролик-натяжитель и приводной ремень, из-за чего пропадает зарядка аккумулятора. Часто проблема кроется и в самом генераторе, отметил специалист.

УАЗ указывает ресурс своих моторов всего лишь 150 тыс. километров пробега, поэтому лучше купить машину с дизелем «ЗМЗ-5231.10» мощностью 100 л.с. Он не требует дорогостоящего техобслуживания. При своевременном обслуживании ресурс моторов семейства УАЗ СГР составляет 200 тыс. км, сказал эксперт.

Из плюсов СГР — четырехступенчатая механическая коробка передач, которая работает без нареканий в течение 10-15 лет. Кроме того, автомобиль отличается повышенной проходимостью и огромным салоном.

Новый фургон УАЗ «Буханка» стоит 1,5 млн рублей, а на вторичном рынке можно найти варианты за 200 – 800 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали недостатки Lada Vesta с пробегом.

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