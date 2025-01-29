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Петербуржец разгромил автомойку и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина разгромил автомойку

В Санкт-Петербурге утром 25 января мужчина разгромил автомойку. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

«Около шести утра владелица автомойки на Южном шоссе обратилась к наряду вневедомственной охраны Фрунзенского района. Она в панике сообщила, что неизвестный мужчина перелез через ограждение и, не сдерживая ярости, разбил стеклянные витрины и двери, а затем принялся крушить мебель внутри», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит к зданию, начинает ломать ручку двери и остекление, после чего бросает на асфальт растения в горшках, которые стояли рядом с зданием. Затем снова подходит к двери и начинает ее пинать, после падает на землю.

Уточняется, что владелица автомойки смогла описать злоумышленника. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего нарушителя. В Росгвардии сообщили, что ущерб еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что пенсионер неделю готовился, чтобы разбить лобовое стекло.

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