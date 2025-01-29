Названы семь самых популярных у россиян китайских машин

В России популярные китайские бренды заменили европейские, корейские и американские автомобили в массовом сегменте. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по коммуникациям группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

«К примеру, сейчас есть большой спрос на современные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Changan CS35 и Omoda C5, цена которых достигает 3 млн рублей. При этом популярные японские автомобили в 2024 году заменили Сhery Tiggo 7 Pro, Exeed VX и Chery Arizzo 8», — рассказала эксперт.

Уткина добавила, что автомобили китайских брендов заняли свободную нишу на российском рынке благодаря акценту на техническом оснащении. Также на популярности автомобилей положительно влияют скидки от официальных дилеров.

До этого в Китае титул «Автомобиль года 2024» получил кроссовер Exlantix ET. Самым надежным при этом признали Voyah Courage, а самым безопасным — Hongqi EHS7. Лучший автопилот оказался у Li Auto L6, самые продвинутые сервисы — у Xiaomi SU7.

Ранее стало известно, почему дилеры отказываются от китайских машин с «Автотора».