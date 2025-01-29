На видео попало, как извращенец приставал к школьнице в автобусе во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попало, как извращенец показывал гениталии в автобусе

Во Владивостоке мужчина показывал гениталии девушке в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Ситуация произошла в автобусе на остановке Цирк. Данное чудо подошло вплотную к девушке и начало тереться об нее своими гениталиями, при этом никого не стесняясь», — говорится в сообщении.

Сообщается, что девушка начала кричать, на что отреагировал один из пассажиров автобуса, который попросил злоумышленника покинуть транспортное средство, но тот отказался. После этого мужчина вышел на остановке «Школьная».

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина показывает гениталии в автобусе, но затем видит камеру и перестает это делать.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчины вытолкали грузовик на проезжую часть и устроили автоподставу. По словам очевидцев, злоумышленники давно организуют аварии на улице Коммунаров. В этот раз их подготовка и ДТП попали на видео.

Ранее трактор перевернулся во время снежного циклона во Владивостоке.