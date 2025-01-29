Москвич набросился на женщину-контролера и попал на видео

В Москве на видео попало, как пассажир набросился на контролера

В Москве мужчина напал на женщину-контролера при проверке оплаты проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«После нападения было возбуждено уголовное дело, и на допросе обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие намерено ходатайствовать об аресте дебошира», — говорится в сообщении.

Камеры, установленные в транспорте, запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина нападает на женщину-контролера, после чего пытается повалить ее на пол, но другие пассажиры останавливают злоумышленника.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге утром 25 января мужчина разгромил автомойку. По словам владелицы, неизвестный разбил стеклянные витрины и двери, а затем принялся крушить мебель внутри.

Уточняется, что женщина смогла описать злоумышленника. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего нарушителя. В Росгвардии сообщили, что ущерб еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что пенсионер неделю готовился, чтобы разбить лобовое стекло.