Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич набросился на женщину-контролера и попал на видео

В Москве на видео попало, как пассажир набросился на контролера

В Москве мужчина напал на женщину-контролера при проверке оплаты проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«После нападения было возбуждено уголовное дело, и на допросе обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие намерено ходатайствовать об аресте дебошира», — говорится в сообщении.

Камеры, установленные в транспорте, запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина нападает на женщину-контролера, после чего пытается повалить ее на пол, но другие пассажиры останавливают злоумышленника.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге утром 25 января мужчина разгромил автомойку. По словам владелицы, неизвестный разбил стеклянные витрины и двери, а затем принялся крушить мебель внутри.

Уточняется, что женщина смогла описать злоумышленника. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего нарушителя. В Росгвардии сообщили, что ущерб еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что пенсионер неделю готовился, чтобы разбить лобовое стекло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами