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В России дроны стали активно штрафовать нарушителей ПДД

Shot: дрон выписал штраф россиянину за неправильный обгон у поселка
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Кадр из видео/Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА

В России дроны стали активнее патрулировать региональные дороги с воздуха. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

«Дрон застал автомобилиста врасплох на дороге Киров — Уржум — Вятские Поляны, в районе небольшого поселка Кумены. Парень не успел закончить маневр обгона и надеялся, что повезет. Но спустя пару сотен метров его приняли гаишники», — говорится в публикации.

Сотрудники ГАИ показали нарушителю видео с дрона и само устройство. В итоге водитель получил штраф в размере 7,5 тыс. рублей. По словам автомобилиста, он регулярно ездит по этой дороге, но ситуация с дроном для него была первой.

В России ГАИ стало активно использовать летательные аппараты для фиксации нарушений с 2021 года. Сегодня дроны и квадрокоптеры применяют для этой цели по всей стране.

До этого сообщалось, что с 1 января 2025 года российских водителей могут оштрафовать за любые предметы в руках при управлении автомобилем.

Автоюристы напомнили, что камеры смогут фиксировать все вещи в руках у автовладельцев. Так, например, штраф можно получить за телефон, чашку кофе или мороженое.

Ранее водителям рассказали, будут ли штрафовать за ленточки на автомобилях.

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