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Популярный в России LiXiang уступил новой модели XPeng звание автомобиля года в Китае

В Китае XPeng стал лучшим автомобилем года, обойдя популярный в РФ LiXiang
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Xpeng

Жюри премии Xuanyuan Awards назвало лифтбэк Xpeng Mona M03 лучшим автомобилем 2024 года. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

«Лучшим автомобилем 2024 года по версии премии Xuanyuan Awards стал электрический лифтбэк Xpeng Mona M03. Он прервал победную серию автомобилей марки LiXiang», — отмечается в публикации.

Жюри объяснило выбор XPeng тем, что у компании получилось создать инновационный продукт по низкой цене в высококонкурентных условиях китайского рынка. В 2023 году победителем конкурса с негласным прозвищем «автомобильный Оскар» стал кроссовер Li Auto L7, годом ранее — Li Auto L9.

По данным аналитического агентства «Автостат», в России автомобили LiXiang входят в тройку лидеров рынка среди машин премиум-сегмента.

В жюри Xuanyuan Awards входят 13 экспертов, напрямую связанные с автомобильной промышленностью — основатели и генеральные директора автомобильных компаний, а также профессора автомобильных специальностей. Пост почетного председателя занимает бывший министр промышленности КНР Хэ Гуанюань.

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