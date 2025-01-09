Женщины выбрали лучшие автомобили 2025 года

Жюри конкурса Women's World Car of the Year («Женский Всемирный Автомобиль Года») объявило победителей 2025 года в шести номинациях, сообщает auto.ru.

Так, лучшим городским автомобилем стал новый MINI Cooper. Машина объединяет в себе управляемость, ретростиль и современные технологии. Среди компактных кроссоверов участники конкурса отметили Kia EV3. Автомобиль сочетает в себе качество, опции и цены. Примерно с той же мотивацией Audi A6 e-tron назвали лучшим большим автомобилем.

Отдельно выделен Hyundai Santa Fe, который стал лучшим большим кроссовером 2025 года. Среди внедорожников и пикапов победил Toyota Land Cruiser Prado, премиальным спортивным автомобилем года стал Porsche Panamera.

Премия Women's World Car of the Year была основана в 2009 году.

До этого стало известно, что самыми популярными новыми автомобилями у женщин в России в 2024 году стали кроссоверы Omoda, Hyundai и Chery.

Кроссовер Omoda приобрели 364 женщины. На паркетник Hyundai пришлось 304 покупки, а на Chery — 263, отметили в «Рольфе».

В пятерку наиболее популярных у женщин машин также вошли еще два китайских кроссовера — Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion. На их долю пришлось 244 и 243 продажи соответственно.

По сравнению с прошлым годом предпочтения у россиянок серьезно изменились. Из списка популярных автомобилей исчезли «Москвич 3», Mazda CX-4 и Hyundai Santa Fe.

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