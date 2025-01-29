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Названы самые надежные пикапы

Автосайт HotCars перечислил десять самых надежных пикапов
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Ram

Автомобильный портал HotCars перечислил самые надежные пикапы в 2025 году.

Отмечается, что первое место в рейтинге самых надежных пикапов занял RAM 1500 2025 модельного года. Надежность этой модели оценивается экспертами из JD Power в 89 баллов из 100 возможных.

Вторым стал Ford Ranger 2025 года с рейтингом надежности 87 баллов из 100 возможных. В тройку лидеров попал Chevrolet Silverado 2500 HD 2025 модельного года. Рейтинг надежности автомобиля составляет 85 баллов из 100.

Также в топ-10 попали Chevrolet Silverado 1500, Nissan Frontier, GMC Sierra 1500, Nissan Titan, Toyota Tacoma, Toyota Tundra и Ford F-150.

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Ранее были названы самые долговечные автомобили.

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