Стало известно, какие будут проблемы, если перестанут эвакуировать авто из-за забытого СТС

В Госдуме предложили не эвакуировать машину при отсутствии у водителя СТС, но такая мера может затруднить работу сотрудников ГИБДД. Об этом журналу «За рулем» рассказал юрист, основатель и генеральный директор компании «Группа-А» Георгий Габолаев.

«Если водитель утверждает, что документы просто забыты, а автомобиль числится за ним, проверка в базе данных может занять время, особенно при технических сбоях. Это создает риск задержки других проверок и осложняет контроль на дорогах», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, злоумышленники могут предоставлять сотрудникам правоохранительных органов ложную информацию о принадлежности машины. Юрист отмечает, что это актуально в российских регионах, где чаще всего угоняют автомобили.

Габолаев сообщает, что сейчас нет определенного плана действий на случай, если доступ к базе данный будет временно недоступен, например, из-за технических сбоев. Также сотрудник ГИБДД может попасть в ситуацию, когда автомобиль зарегистрирован на одного человека, а за рулем – другой, которой утверждает, что использует машину законно.

Эксперт отмечает, что отмена эвакуации может ослабить дисциплину среди водителей.

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