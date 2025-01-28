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Москвичка перепутала педали и протаранила несколько автомобилей

В Москве водительница протаранила несколько машин на стоянке бизнес-центра

В Новой Москве водительница перепутала педали и повредила несколько автомобилей на стоянке бизнес-центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Новой Москве около бизнес-парка «Румянцево» второй день убирают последствия вчерашней аварии. 27 января водитель пересекла двойную сплошную и влетела на парковку центра, повредив несколько автомобилей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на парковке стоят машины. У одного автомобиля поврежден передний бампер и капот.

По словам очевидцев, в момент ДТП через дорогу переходила женщина с коляской, которая могла пострадать. Сама водительница призналась, что потеряла управление автомобилем из-за того, что перепутала педали. Женщина также пообещала возместить материальный ущерб владельцам поврежденных машин.

До этого сообщалось, что в Москве таксист украл у пассажира чемодан с брендовыми вещами стоимостью 763 тыс. рублей.

Ранее в Подмосковье водитель протаранил часовню.

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