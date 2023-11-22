Юристы раскритиковали введение в России электронных водительских прав

На круглом столе комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству прошло обсуждение законодательных аспектов внедрения в России электронных водительских удостоверений. Юристы и эксперты выразили опасения по поводу сохранности персональных данных водителей, пишет «Коммерсантъ». Круглый стол был проведен по инициативе заместителя председателя комитета Совфеда по госстроительству Александра Башкина.

«Главная проблема — безопасность персональных данных. Тем более что наш сайт госуслуг не является эталоном безопасности и может быть подвержен любой из атак, что уже происходило неоднократно», — заявила в ходе обсуждения доцент департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права ВШЭ Наталья Жирнова и напомнила о неудачах соответствующего эксперимента в Австралии, который проводился в 2019 — 2021 годах.

Тогда хакерам удалось проникнуть в базу электронных водительских удостоверений и внести в нее изменения.

«Введение цифровых удостоверений требует принятия мер безопасности для предотвращения несанкционированного доступа или повреждения данных», — отметила в ходе обсуждения доцент кафедры административного, финансового и информационного права Госуниверситета юстиции Оксана Шевчук.

В Минцифры изданию рассказали, что QR-коды водительских прав, доступные в приложении «Госуслуги Авто», содержат фото водителя, сведения об удостоверении и документах на машину и заверены электронной подписью МВД.

Ранее стало известно, что российские автодилеры подали в суд на автоконцерн Renault.