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УАЗ выпустит автомобили, покрашенные по новой технологии

«Известия»: на УАЗе внедрены четыре робота для нанесения грунта на кузова
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УАЗ

В конце января УАЗ выпустит первую партию автомобилей, окрашенных по новой технологии. Об этом «Известиям» рассказали представители компании, которые поделились новыми подробностями о модернизации производства.

«Новое оборудование позволит значительно улучшить качество подготовки кузова к нанесению цветной эмали и повысить эффективность расходования материала при окраске, что в итоге позитивно скажется на результате, обеспечив нашей продукции большую привлекательность для потребителя и экономию в производстве», — отметил генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

Сообщается, что на УАЗе появилось новое роботизированное оборудование, которое используется в окрасочном цеху для нанесения вторичного грунта на кузова всех моделей линейки пикапов Sollers и семейства Sollers Argo. Так, четыре робота наносят электростатическим методом в два слоя полиэфирный вторичный грунт, при этом до этого на УАЗе могли наносить его только в один слой.

Уточняется, что современные системы аппликации позволяют оптимально распылять грунт по всему кузову. Так, за счет стабильного нанесения увеличивается долговечность лакокрасочного покрытия автомобиля. Каждый день участок грунтования проходит около 200 кузовов и 30 грузовых отсеков.

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