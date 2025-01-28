Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван подержанный автомобиль, историю которого проверяют чаще всего

«Авто.ру»: россияне чаще всего проверяют историю подержанных BMW 5 Series
close
forzatuning.kz

В 2024 году россияне чаще всего проверяли историю подержанных автомобилей BMW, сообщает сервис «Отчеты Авто.ру».

«На долю машин бренда BMW пришлось более 10% отчетов, полученных пользователями Авто.ру в 2024-м, историей Mercedes-Benz интересовались в 8% случаев. Третью и четвертую позиции в списке занимают марки Lada (6,8%) и Kia (6,4%), замыкает топ-5 бренд Volkswagen (6,1%)», — говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что в 2024 году больше всего отчетов было запрошено по моделям BMW 5 Series и BMW 3 Series. На третьем месте находится Ford Focus.

До этого стало известно, что на российском рынке автомобилей с пробегом начали массово появляться подержанные машины китайского производства, которые с 2022 года доминируют в продаже на рынке новых легковых машин.

Так, хорошую динамику продаж демонстрируют китайские модели Changan Uni-K и CS75, Geely Atlas и Tugella, Tank 300 и 500, Haval Jolion и Haval Dargo.

Ранее выяснилось, что будет с ценами на подержанные автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами