Назван подержанный автомобиль, историю которого проверяют чаще всего

«Авто.ру»: россияне чаще всего проверяют историю подержанных BMW 5 Series

В 2024 году россияне чаще всего проверяли историю подержанных автомобилей BMW, сообщает сервис «Отчеты Авто.ру».

«На долю машин бренда BMW пришлось более 10% отчетов, полученных пользователями Авто.ру в 2024-м, историей Mercedes-Benz интересовались в 8% случаев. Третью и четвертую позиции в списке занимают марки Lada (6,8%) и Kia (6,4%), замыкает топ-5 бренд Volkswagen (6,1%)», — говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что в 2024 году больше всего отчетов было запрошено по моделям BMW 5 Series и BMW 3 Series. На третьем месте находится Ford Focus.

До этого стало известно, что на российском рынке автомобилей с пробегом начали массово появляться подержанные машины китайского производства, которые с 2022 года доминируют в продаже на рынке новых легковых машин.

Так, хорошую динамику продаж демонстрируют китайские модели Changan Uni-K и CS75, Geely Atlas и Tugella, Tank 300 и 500, Haval Jolion и Haval Dargo.

Ранее выяснилось, что будет с ценами на подержанные автомобили.