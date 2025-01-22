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Россиянам рассказали, что будет с ценами на подержанные автомобили

«Альфа-Лизинг»: средняя стоимость авто с пробегом на рынке в РФ будет расти
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Цены на подержанные автомобили на российском рынке вырастут в конце I квартала 2025 года. Об этом «Известиям» рассказал руководитель отдела по реализации изъятого имущества ГК «Альфа-Лизинг».

«Приблизительно с марта 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке будет расти. Предпосылками к этому станут завершение распродаж дилерских запасов новых авто, произведенных в 2024 году, а также рост цен в данном сегменте примерно на 10% в связи с увеличением утилизационного сбора», — сказал эксперт.

По словам специалиста, в прошлом году в автосалонах действовали акции для приобретения новых автомобилей. Также усиление монетарной политики и постоянные ожидания увеличения ключевой ставки ЦБ способствовали росту спроса на автокредиты, которые теперь могут стать труднодоступными для граждан РФ.

Эксперт отмечает, что средний возраст машин с пробегом увеличивается: в прошлом году он превышал семь лет. Так, с увеличением возраста машины ее стоимость на рынке уменьшается.

Ранее рассказали, выгодно ли покупать новый автомобиль.

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