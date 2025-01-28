Россиянам рассказали, почему необходимо менять трансмиссионную жидкость

В руководствах по эксплуатации большинства современных машин указано, что жидкость АКПП залита на весь срок службы, однако автомобилисты не знают, какой именно срок службы определил автопроизводитель. Об этом «Российской газете» рассказал технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев.

«Современные трансмиссионные жидкости имеют высокую устойчивость к окислению и деструкции и действительно рассчитаны на длительный ресурс, но все же этот ресурс ограничен», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, трансмиссионная жидкость постепенно теряет свои свойства, загрязняется продуктами износа фрикционов и деталей коробки передач, что может повлиять на работу АКПП. Быстрее всего износ сказывается при больших нагрузках, поэтому при таком режиме нужно чаще менять трансмиссионную жидкость.

Бахарев сообщает, что при частичной замене меняется только 30-50% жидкости, при этом оставшееся в КПП масло быстрее окислит свежее, да и продукты износа фрикционов и металлическая пыль никуда не денется и продолжит абразивный износ узла. Для полной замены жидкости в АКПП нужно специализированное оборудование. Также специалист рекомендует одновременно менять фильтр тонкой и грубой очистки.

Эксперт отмечает, что жидкость должна быть чистой, поскольку это влияет на эффективность работы трансмиссии, а регулярная замена продлит срок ее использования.

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