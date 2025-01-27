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Уфимка на ходу выпала из машины и попала на видео

В Уфе на видео попало, как женщина выпала из автомобиля во время движения

В Уфе женщина выпала из машины во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«Водитель тут же остановился, вышел из салона и поднял ее. Пострадавшую доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из движущегося по дороге автомобиля выпадает женщина. Машина останавливается, водитель выходит и бежит к пострадавшей. Мужчина берет ее на руки и уносит в автомобиль. В этот момент к месту происшествия подъезжают несколько машин, из которых выходят люди.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что москвичу стало плохо за рулем, и он протаранил четыре автомобиля.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что повреждены несколько легковых автомобилей, запчасти от машин лежат на тротуаре и проезжей части. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее челябинцы расколотили окно в автомобиле, перевозившем лежачих больных.

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