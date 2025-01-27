Ростовскому блогеру сожгли второй автомобиль за полгода

Блогеру из Ростова Авакяну сожгли вторую машину за полгода

Ростовскому блогеру Гаспару Авакяну сожгли второй за полгода автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Гаспар Авакян взял в кредит новенькую Hyundai Elantra. Только не успел как следует покататься — сожгли и ее», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что Авакян оставил авто в частном секторе. Ночью к машине подошли двое мужчин, облили горючим и подпалили зажигалкой. При этом загорелся один из злоумышленников. Получил ли он ожоги, неизвестно.

В сентябре 2024 года Гаспару Авакяну сожгли машину после негативной публикации о таганрогской автошколе.

По данным Don Mash, Гаспар Авакян рассказал о таганрогской автошколе «Новое время», директор которой Евгений Утесов якобы мог договориться с полицейскими об успешной сдаче экзаменов. В результате автошколу лишили лицензии, а ее директором, по словам Авакяна, занялись полицейские.

Вскоре после этого к автомобилю Авакяна подошел неизвестный, облил ее горючим и поджег. У машины оказались повреждены лакокрасочное покрытие и пластиковые детали. Ущерб автомобилю составил 103 тыс. рублей. Неизвестного мужчину, который находился около машины, зафиксировала камера наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве подожгли два автомобиля.