Ростовскому блогеру подожгли автомобиль после негативной публикации об автошколе

Злоумышленник поджег автомобиль ростовского блогера Гаспара Авакяна после негативной публикации о таганрогской автошколе, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По его данным, Гаспар Авакян рассказал о таганрогской автошколе «Новое время», директор которой Евгений Утесов якобы мог договориться с полицейскими об успешной сдаче экзаменов. В результате автошколу лишили лицензии, а ее директором, по словам Авакяна, занялись полицейские.

Вскоре после этого к Hyundai Elantra Авакяна подошел неизвестный, облил ее горючим и поджег. У машины оказались повреждены лакокрасочное покрытие и пластиковые детали. Ущерб автомобилю составил 103 тыс. рублей. Неизвестного мужчину, который находился около машины, зафиксировала камера наблюдения.

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