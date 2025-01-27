Японский автопроизводитель запланировал массовые увольнения

Компания-автопроизводитель Nissan Motor Co. хочет предотвратить собственный крах, сокращая сотрудников, но избежав при этом закрытия заводов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, объявленные ранее планы по увольнению 9000 сотрудников во всем мире и сокращению производственных мощностей на 20% реализуются в настоящее время.

В Bloomberg напомнили, что о подобном кризисе в Nissan в последний раз становилось известно в ноябре 2024 года. Тогда компания сообщила о снижении чистой прибыли за первое полугодие на 94%. Автопроизводитель пытался не отставать от своих конкурентов в отрасли, но столкнулся с проблемой: на рынке США не хватало привлекательных моделей, а в Китае не удавалось полноценно конкурировать с гибридными автомобилями и электрокарами.

В условиях, когда продажи находятся на низком уровне, а перспективы их восстановления туманны, Nissan столкнулся с серьезными трудностями. Как пишет Bloomberg, компания остро нуждается в «спасательном круге», чтобы преодолеть кризис.

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