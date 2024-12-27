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Россиянам рассказали, какие автоновинки появятся в 2025 году

«Авилон»: в 2025 году на российский авторынок выйдет около 15 новинок
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В 2025 году на российский авторынок выйдет примерно 15 новинок, при этом большая часть из них будет представлена китайскими марками. Об этом «Российской газете» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

«В частности, бренд GAC во втором квартале следующего года привезет в Россию новый кроссовер GS4. Марка Chery представит во втором квартале обновленный Tiggo 7 Pro. Также нас ждут кроссоверы Jaecoo J5 и Jaecoo J7 FL. Одной из главных новинок Omoda (входит в корпорацию Chery) на нашем рынке станет флагманский кроссовер C7, его мы ожидаем в марте следующего года», — отмечает эксперт.

Специалист сообщает, что кроссовер Jetour T1 и полноприводную версию Jetour X90 Plus 4WD планируют представить в первой половине 2025 года. Китайский концерн FAW привезет в Россию среднеразмерный лифтбэк Hongqi H6 и седан Hongqi L1. Среди отечественных новинок ожидается выход семейного кроссовера «Москвич 8».

По словам Евгения Житнухина, руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, бренд Livan планирует доставить рестайлинговые версии кроссоверов X3 Pro и X6 Pro, а также новый гибридный автомобиль.

Автоэксперт отмечает, что внедорожники Palasso на базе японского пикапа Nissan Navara привезут на российский рынок в следующем году, также как и новый JS9 бренда JAC.

В пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр добавляют, что в 2025 году на российском авторынке будет кроссовер Jaecoo J5, вседорожник Haval H7 и обновленная Omoda C5, которые могут стать лидерами по объему продаж, также как и отечественная Lada Iskra.

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